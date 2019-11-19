Италия забила 9 голов Армении и выиграла 11-й матч подряд

Сборная Италии разгромила Армению в заключительном матче отборочного турнира Евро-2020 — 9:1. Для команды Роберто Манчини эта победа стала 11-й подряд (10 — в отборе чемпионата Европы и 1 — в товарищеской встрече).

В других встречах группы J Греция одолела Финляндию со счетом 2:1, а Босния и Герцеговина разгромила Лихтенштейн — 3:0. Игру Греция — Финляндия судила российская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым.

Италия и Финляндия досрочно пробились в финальную стадию Евро, игры последнего тура не имели для них турнирного значения.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа J

Италия — Армения — 9:1 (4:0)

Голы: Иммобиле, 8 (1:0). Дзаньоло, 9 (2:0). Барелла, 29 (3:0). Иммобиле, 33 (4:0). Дзаньоло, 64 (5:0). Романьоли, 72 (6:0). Жоржинью, 75 — с пенальти (7:0). Орсолини, 77 (8:0). Бабаян, 79 (8:1). Кьеза, 81 (9:1).

Италия: Сиригу (Мерет, 77), Ди Лоренцо, Романьоли, Бонуччи (Иццо, 69), Бираги, Тонали, Жоржинью, Барелла (Орсолини, 46), Кьеза, Иммобиле, Дзаньоло.

Армения: Айрапетян, Амбарцумян, Чалишир, Ароян, Ишханян (Саркисов, 69), К.Оганесян, Григорян (Симонян, 60), Едигарян (Аветисян, 82), Барсегян, Бабаян, Карапетян.

Предупреждение: Ароян, 35.

Судья: Мартинш (Португалия).

18 ноября. Палермо. Стадион «Ренцо Барбера».

Греция — Финляндия — 2:1 (0:1)

Голы: Пукки, 27 (0:1). Манталос, 47 (1:1). Кулурис, 70 (2:1).

Греция: Влаходимос, Стафилидис, Бакакис, Хатзидиакос, Яннулис, Курбелис, Манталос (Масурас, 90), Галанопулос (Бухалакис, 73), Бакасетас, Павлидис (Кулурис, 64), Лимниос.

Финляндия: Йоронен, Райтала, Тойвио (Лам, 59), С.Вяйсянен, Л.Вяйсянен, Шюллер (Йенсен, 77), Кауко, Лод, Камара, Пукки, Скрабб (Сойри, 77).

Предупреждения: Тойвио, 31. Курбелис, 34. Кауко, 71.

Судья: Еськов (Москва).

18 ноября. Афины. Стадион «Спирос Луис».

Лихтенштейн — Босния и Герцеговина — 0:3 (0:0)

Голы: Чивич, 57 (0:1). Ходжич, 64 (0:2). Ходжич, 72 (0:3).

Лихтенштейн: Б.Бюхель, Рехштайнер, Малин, Геппель, Март.Бюхель, Польверино (Фроммельт, 67), Хаслер, С.Вольфингер, Брендле, Саланович (Сейхан Йилдиз, 46), Я.Фрик (Губзер, 82).

Босния и Герцеговина: Пирич, Бичакчич, Мемишевич, Михоевич (Джеко, 70), Чивич, Яяло, Дульевич (Хотич, 46), Хайрадинович (Бешич, 65), Сарич, Хайрович, Ходжич.

Предупреждения: Брендле, 26. Я.Фрик, 56.

Судья: Халис Озкахья (Турция).

18 ноября. Вадуц. Стадион «Райнпарк».