Италия вырвала победу у Боснии, Армения в гостях победила Грецию

Сборная Италии взяла верх над Боснией и Герцеговиной в отборочном турнире Евро-2020 – 2:1. Победный мяч итальянцы провели на 86-й минуте. На их счету четыре победы в четырех играх и первое место в группе.

В другой игре группы J Армения в гостях вырвала победу у Греции – 3:2. За армян сыграл Вараздат Ароян из "Урала"​, а также Арам Айрапетян (экс-"Смена", "Сочи-04", "Кузбасс") и Карлен Мкртчян (экс-"Анжи").

Наконец Финляндия одолела Лихтенштейн 2:0 и занимает второе место в таблице группы.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа J

Лихтенштейн – Финляндия – 0:2 (0:1)

Голы: Пукки, 37 (0:1). Кяллман, 57 (0:2).

Лихтенштейн: Хоби, Рехштайнер, Кауфманн, Хофер, Хаслер, Визер (Польверино, 46), Марс.Бюхель (Март.Бюхель, 54), Вольфингер (Брендле, 77), Саланович, Зеле, Кюне.

Финляндия: Храдецки, Райтала (Л.Вяйсянен, 86), Тойвио, Уронен, Араюри, Спарв (Шюллер, 61), Лод, Камара, Пукки, Лаппалайнен (Сойри, 74), Кяллман.

Предупреждение: Марс.Бюхель, 33.

Судья: Мое (Дания).

11 июня. Вадуц. Стадион "Rheinpark".

Греция – Армения – 2:3 (0:2)

Голы: Карапетян, 8 (0:1). Казарян, 33 (0:2). Зека, 54 (1:2). Барсегян, 74 (1:3). Фортунис, 87 (2:3).

Греция: Влаходимос, Папастатопулос, Сиовас, Кутрис, Мавриас (Коцирас, 17), Фортунис, Пелкас (Коловос, 68), Зека, Самарис (Сиопис, 75), Кулурис, Масурас.

Армения: Айрапетян, О.Амбарцумян, Ароян, Ишханян, Казарян (Аветисян, 83), Мхитарян, Мкртчян (Овсепян, 55), К.Оганесян, Барсегян, Григорян, Карапетян (Бабаян, 70).

Предупреждения: Пелкас, 19. Мкртчян, 30. Карапетян, 70. Зека, 73. Папастатопулос, 76. Масурас, 81. Бабаян, 90+6.

Судья: Тохвер (Эстония).

11 июня. Афины. Стадион "Спирос Луис".

Италия – Босния и Герцеговина – 2:1 (0:1)

Голы: Джеко, 32 (0:1). Инсинье, 49 (1:1). Верратти, 86 (2:1).

Италия: Сиригу, Кьеллини, Бонуччи, Эмерсон, Манчини (Де Шильо, 66), Верратти, Жоржинью, Барелла, Квальярелла (Кьеза, 46), Инсинье, Бернардески (Белотти, 80).

Босния и Герцеговина: Шехич, Зуканович, Бичакчич, Тодорович, Чивич (Настич, 71), Пьянич, Бешич, Вишча, Гояк (Цимирот, 80), Сарич, Джеко.

Предупреждения: Жоржинью, 14. Бешич, 43. Чивич, 44. Сарич, 63. Джеко, 90+3.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

11 июня. Турин. Стадион "Stadio delle Alpi (Juventus Stadium)".