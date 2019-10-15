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Италия выиграла 9 матчей подряд, повторив рекорд 80-летней давности

15 октября 2019, 23:53

Сборная Италии разгромила Лихтенштейн в матче отборочного турнира Евро-2020 — 5:0. Команда Роберто Манчини выиграла девятую игру подряд (одна товарищеская и восемь — в отборе чемпионата Европы). Таким образом, Италия повторила свой рекорд победной серии, установленный 80 лет назад.

В период с мая 1938 по март 1939 года Италия под руководством Витторио Поццо также выиграла 9 встреч подряд.

Лихтенштейн — Италия

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