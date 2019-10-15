Италия разгромила Лихтенштейн, выиграв девятый матч подряд
Сборная Италии разгромила Лихтенштейн в матче отборочного турнира Евро-2020. Подопечные Роберто Манчини, досрочно обеспечившие себе выход в финальную стадию чемпионата Европы, выиграли уже девятую игру подряд. В другой встрече Греция вырвала победу у Боснии и Герцеговины, решающий мяч боснийцы провели в свои ворота на 88-й минуте.
Поражение Боснии и Герцеговины де-факто выводит на Евро Финляндию. В оставшихся играх с Лихтенштейном и Грецией ей достаточно набрать 2 очка.
Чемпионат Европы
Отборочный турнир
Группа J
Лихтенштейн — Италия — 0:5 (0:1)
Голы: Бернардески, 2 (0:1). Белотти, 70 (0:2). Романьоли, 77 (0:3). Эль-Шаарави, 82 (0:4). Белотти, 90+2 (0:5).
Лихтенштейн: Б.Бюхель, Рехштайнер, Кауфманн, Сейхан Йилдиз (Вольфингер, 83), Геппель, Хофер, Март.Бюхель, Польверино (Н.Фрик, 56), Хаслер, Губзер (Я.Фрик, 63), Саланович.
Италия: Сиригу, Бираги (Бонуччи, 88), Романьоли, Манчини, Ди Лоренцо, Кристанте, Верратти, Грифо, Дзаньоло (Эль-Шаарави, 63), Бернардески (Тонали, 74), Белотти.
Предупреждения: Рехштайнер, 3. Тонали, 84.
Судья: Трейманис (Латвия).
15 октября. Вадуц. Стадион «Райнпарк».
Греция — Босния и Герцеговина — 2:1 (1:1)
Голы: Павлидис, 30 (1:0). Гояк, 35 (1:1). Ковачевич, 88 — в свои ворота (2:1).
Греция: Пасхалакис, Стафилидис, Бакакис, Хатзидиакос, Яннулис, Курбелис, Манталос (Масурас, 60), Галанопулос, Бакасетас, Павлидис (Кулурис, 70), Лимниос (Фетфатзидис, 84).
Босния и Герцеговина: Шехич, Бичакчич, Колашинац, Ковачевич, Пьянич, Цимирот (Яяло, 46), Гояк, Сарич (Дульевич, 63), Квржич, Хайрович, Ходжич (Байич, 71).
Предупреждения: Цимирот, 32. Квржич, 76. Масурас, 90. Кулурис, 90+2. Бакакис, 90+4.
Судья: Цвайер (Германия).
15 октября. Афины. Стадион «Спирос Луис».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2020/qualify/groups/