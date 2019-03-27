Италия разгромила Лихтенштейн, Босния и Греция сыграли вничью

Завершились матчи второго тура отборочного турнира Евро-2020 в группе J.

Сборная Италии с крупным счетом победила команду Лихтенштейна - (6:0). У победителей дубль с пенальти сделал Фабио Квальярелла, который стал самым возрастным автором гола в истории команды.

Сборные Боснии и Герцеговины и Греции сыграли вничью (2:2). У хозяев забивали Эдин Вишча и Миралем Пьянич, который позднее получил красную карточку. У гостей отличились Константинос Фортунис (с пенальти) и Димитриос Коловос

Италия лидирует в группе с шестью очками. Босния и Греция делят второе-третье места с четырьмя очками.

Евро-2020

Отборочный турнир

Группа J

Италия - Лихтенштейн - 6:0 (4:0)

Голы: Сенси, 17 (1:0). Верратти, 32 (2:0). Квальярелла, 35 - с пенальти (3:0). Квальярелла, 45+3 - с пенальти (4:0). Кин, 70 (5:0). Паволетти, 76 (6:0).

Италия: Сиригу, Бонуччи (Иццо, 79), Романьоли, Манчини, Верратти, Жоржинью (Дзаньоло, 57), Спинаццола, Сенси, Квальярелла (Паволетти, 72), Политано, Кин.



Лихтенштейн: Б.Бюхель, Кауфманн, Геппель, Хофер, Польверино, Хаслер, Визер, Вольфингер, Саланович (Март.Бюхель, 82), Зеле (Малин, 46), Кюне (Майер, 68).

Предупреждения: Хаслер, 35. Иццо, 90+2.

Удаление: Кауфманн, 45+2.

Судья: Левников (Санкт-Петербург, Россия).

26 марта. Парма. Стадион "Ennio Tardini".

Босния и Герцеговина - Греция - 2:2 (2:0)

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира