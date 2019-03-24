Италия ни разу не проиграла официальный домашний матч в XXI веке. Их уже 48

Сборная Италии обыграла Финляндию в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 - 2:0. Итальянцы продлили беспроигрышную серию в официальных домашних матчах. Они ни разу не уступили в последних 48 официальных играх на своем поле, а последнее поражение датируется 8 сентября 1999 года (2:3 с Данией в Неаполе).

Примечательно, что на момент игры с датчанами автор одного из голов финнам Мойзе Кин еще не родился (дата рождения - 28 февраля 2000 года).

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Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира