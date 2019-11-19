Италия не потеряла ни одного очка в отборе Евро-2020

Сборная Италии разгромила Армению в заключительном матче отборочного турнира Евро-2020 — 9:1. Итальянцы выиграли группу J, набрав 30 очков. Они не потеряли ни одного балла, одержав 10 побед кряду. Аналогичный результат будет у Бельгии, если она окажется сильнее Кипра.

Для команды Роберто Манчини эта победа стала 11-й подряд (10 — в отборе чемпионата Европы и 1 — в товарищеской встрече).

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира