Италия на выезде разгромила Боснию и Герцеговину

Сборная Боснии и Герцеговины на своем поле проиграла Италии? в матче отборочного турнира Евро-2020 (0:3). Голы забили Андреа Белотти, Лоренцо Инсинье и Франческо Ачерби.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа J

Босния и Герцеговина — Италия — 0:3 (0:2)

Голы: Ачерби, 21 (0:1). Инсинье, 37 (0:2). Белотти, 53 (0:3).

Босния и Герцеговина: Шехич, Квржич, Бичакчич, Ковачевич, Колашинац, Пьянич (Яяло, 77), Цимирот, Бешич (Сарич, 61), Вишча (Ходжич, 61), Джеко, Крунич.

Италия: Доннарумма (Голлини, 88), Флоренци, Бонуччи, Ачерби, Эмерсон, Жоржинью, Барелла, Тонали, Бернардески (Эль-Шаарави, 75), Инсинье (Кастровилли, 86), Белотти.

Предупреждения: Бернардески, 25. Бонуччи, 65. Ковачевич, 79.

Судья: Шерер (Швейцария).

15 ноября. Зеница. Стадион «Билино Поле''.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира