Стали известны составы Италии и Армении на матч отборочного турнира Евро-2020.

Италия: Сиригу — Ди Лоренцо, Бонуччи Романьоли, Бираги — Тонали, Жоржинью, Барелла — Дзаниоло, Иммобиле, Кьеза.

Запасные — Мерет, Доннарумма, Кастровилли, Иццо, Флоренци, Белотти, Инсинье, Ачерби, Мандрагора, Бернардески, Эль-Шаарави, Орсолини.

Армения: Айрапетян — Амбарцумян, Ароян, Чалишир, Ишханян, К. Ованисян — Бабаян, А. Григорян, Артак Едигарян, Барсегян — Карапетян.

Запасные — Бегларян, Каспаров, Восканян, Манучарян, Аветисян, Даниелян, Саркисов, А. Ованисян, Варданян, Арутюнян, Симонян.

Игра начнется в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Италия — Армения