Италия — Армения: составы команд
21:28
Стали известны составы Италии и Армении на матч отборочного турнира Евро-2020.
Италия: Сиригу — Ди Лоренцо, Бонуччи Романьоли, Бираги — Тонали, Жоржинью, Барелла — Дзаниоло, Иммобиле, Кьеза.
Запасные — Мерет, Доннарумма, Кастровилли, Иццо, Флоренци, Белотти, Инсинье, Ачерби, Мандрагора, Бернардески, Эль-Шаарави, Орсолини.
Армения: Айрапетян — Амбарцумян, Ароян, Чалишир, Ишханян, К. Ованисян — Бабаян, А. Григорян, Артак Едигарян, Барсегян — Карапетян.
Запасные — Бегларян, Каспаров, Восканян, Манучарян, Аветисян, Даниелян, Саркисов, А. Ованисян, Варданян, Арутюнян, Симонян.
Игра начнется в 22.45 по московскому времени.
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