Источник: УЕФА и КОНМЕБОЛ планируют создать новый турнир с четырьмя сборными

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола) обсуждают создание нового турнира для национальных сборных, информирует globoesporte.globo.com.

В нем примут участие по две команды от каждого континента — победитель Кубка Америка-2020 и команда занявшая второе место, а также чемпион Европы-2020 и сборная, занявшая второе место.

Турнир будет проходить каждые два года, начиная с марта 2022-го. Всего будет четыре матча. При этом соперничать друг с другом будут команды только с разных континентов. Все матчи пройдут в одном городе и на двух стадионах. Предположительно, турнир пройдет в Европе.