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Источник сообщил подробности закона об употреблении алкоголя во время Евро-2020 в Санкт-Петербурге

13:54
Евро-2020 пройдет летом 2021 в 12 городах. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Евро-2020 пройдет летом 2021 в 12 городах. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Во время финального турнира чемпионата Европы-2020 летом 2021 года в Санкт-Петербурге могут разрешить употреблять алкоголь на улицах, сообщает Telegram-канал «База».

Как информирует источник, изначально в законе о подготовке к Евро-2020 был пункт, позволяющий продавать пиво на стадионе — это требование УЕФА.

Согласно новой версии документа, приобретать и употреблять алкогольные напитки можно будет почти везде, кроме школ, транспорта, военных объектов и «иных мест массового скопления людей», отмечает Telegram-канал.

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