Источник сообщил подробности закона об употреблении алкоголя во время Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Во время финального турнира чемпионата Европы-2020 летом 2021 года в Санкт-Петербурге могут разрешить употреблять алкоголь на улицах, сообщает Telegram-канал «База».

Как информирует источник, изначально в законе о подготовке к Евро-2020 был пункт, позволяющий продавать пиво на стадионе — это требование УЕФА.

Согласно новой версии документа, приобретать и употреблять алкогольные напитки можно будет почти везде, кроме школ, транспорта, военных объектов и «иных мест массового скопления людей», отмечает Telegram-канал.