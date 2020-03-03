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Источник: Саутгейт намерен вызвать в сборную Англии вратаря «Шеффилда»

11:11
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт? рассматривает вратаря «Шеффилда» Дина Хендерсона для заявки на чемпионат Европы-2020, сообщает Daily Mirror.

По сведениям издания, Саутгейт хочет посмотреть на 22-летнего вратаря в преддверии Евро-2020, поскольку давление вратаря Джордана Пикфорда возрастает.

В текущем сезоне Хендерсон, арендованный у «Манчестер Юнайтед», провел 26 матчей в АПЛ, в которых пропустил 19 мячей и 4 раза сыграл на ноль.

В составе сборной Англии U-20 Хендерсон стал чемпионом мира в качестве запасного вратаря.

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