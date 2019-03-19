Источник: Лукаку не принимал участие в тренировке сборной Бельгии

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку не принимал участие в сегодняшней тренировке своей команды из-за травмы, сообщает voetbalnieuws.be. Участие 25-летнего форварда в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против России (21 марта, Брюссель) находится под вопросом.

Ранее стало известно, что защитник Бельгии Тома Менье не сыграет за национальную сборную в ближайших матчах, а полузащитник Мусса Дембеле пропустил одну из тренировок команды.

Бельгия – Россия: чемпионат Европы, онлайн-трансляция, 21 марта, начало – в 22.45 (мск).

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