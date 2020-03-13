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Источник: клубы серии А отвергли идею плей-офф

23:17
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Клубы серии А отказались от идеи провести плей-офф для того, чтобы определить чемпиона нынешнего сезона, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Представители лиги провели видеоконференции с руководством клубов высшего дивизиона чемпионата Италии. В клубах надеются, что сезон все же будет возобновлен после вынужденной паузы. Тогда матчи будут проводиться раз в три дня. Чтобы доиграть сезона до конца, потребуется играть в таком режиме весь июнь.

Такой вариант ставит крест на проведении чемпионата Европы-2020. Многие представители клубов склоняются к мысли, что европейское первенство действительно будет отменено.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»

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