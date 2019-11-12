Источник: игроки сборной Англии недовольны отстранением Стерлинга
Футболисты сборной Англии недовольны решением главного тренера Гарета Саутгейта отстранить от состава полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, утверждает Daily Mirror. Ранее стало известно, что Стерлинг на тренировке поссорился с защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом. У них уже возникла стычка во время матча чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» одержал верх со счетом 3:1.
Саутгейт подчеркнул, что в сборной футболисты должны забывать о клубной принадлежности и разногласиях. Игрокам запретили общаться с прессой, однако источники утверждают, что они недовольны работой тренерского штаба. Футболисты считают, что конфликты на клубном уровне возникают регулярно, и связано это со слабой работой тренерского штаба, не способного погасить разногласия.
Сборная Англии в отборочном турнире занимает первое место в группе A с 5 победами в 6 играх. 14 ноября им предстоит встреча с Черногорией.