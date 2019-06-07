Исполнительный директор УЕФА советует заказать билеты на ЧЕ-2020 уже в июне

Исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен рекомендует заказывать билеты на матчи ЧЕ-2020, начиная с 12 июня – старта продаж, для гарантии возможности посетить турнир.

– 12 июня – начало продаж, около 40% билетов будут проданы за месяц, – цитирует "РИА Новости" Каллена. – На этом этапе у всех есть одинаковые шансы приобрести билеты. И позже будут возможности приобрести их, но именно в период с 12 июня по 12 июля предоставляются наибольшие возможности. После 12 июля мы посмотрим, сколько людей подали заявки на билеты. Если их количество будет больше 40%, тогда будет проведена лотерея. Тем, кому улыбнется удача, оплатят билеты. Тогда им придет подтверждение того, что в следующем году они смогут посетить матчи Евро.

Также исполнительный директор УЕФА выразил уверенность, что сборная России обязательно отберется на ЧЕ-2020:

– Мы почти уверены в том, что сборная России попадет на Евро. Тогда (в декабре) еще 32% билетов поступят на рынок для болельщиков, в том числе и сборной России, – заявил Каллен.

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матчей Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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