Испания сыграла вничью со Швецией и вышла на Евро-2020

Сборная Испании сыграла вничью со Швецией в матче отборочного турнира Евро-2020 со счетом 1:1. Единственный гол шведов в этой встрече забил нападающий «Краснодара» Маркус Берг. Испанцы ушли от поражения на последних минутах матча, а добытая ничья позволила им досрочно выйти в финальную часть чемпионата Европы. Они сохранили первое место в группе F с 20 очками, а Швеция набрала 15 баллов и осталась на втором месте.

Румыния в параллельном матче сыграла вничью с Норвегией и занимает третье место с 14 очками.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа F

Швеция — Испания — 1:1 (0:0)

Голы: Берг, 50 (1:0). Родриго, 90+2 (1:1).

Швеция: Ольсен, Лустиг, Гранквист, Линделеф, Бенгтссон, Ларссон, Олссон, Экдаль (Свенссон, 83), Форсберг, Куэйсон (Исак, 77), Берг (Андерссон, 90+3).

Испания: де Хеа (Аррисабалага, 60), Карвахаль (Хесус Навас, 81), Альбиоль, Иньиго Мартинес, Бернат, Руис, Эрнандес, Тиагу Алькантара (Родриго, 66), Оярсабаль, Морено, Себальос.

Предупреждения: Себальос, 69. Олссон, 81. Руис, 81. Берг, 89. Эрнандес, 89.

Судья: Тюрпен (Франция).

15 октября. Стокгольм. Стадион «Френдс Арена».

Румыния — Норвегия — 1:1 (0:0)

Голы: Митрицэ, 62 (1:0). Серлот, 90+2 (1:1).

Нереализованный пенальти: Пушкаш, 52 (вратарь)

Румыния: Тэтэрушану, Бензар, Неделчару, Рус, Дяк, Станчу, Антон (Бордеяну, 84), Митрицэ (Нистор, 78), Марин, Банку, Пушкаш (Андоне, 63).

Норвегия: Ярстейн, Ховланд, Эль-Абделлауи, Алеесами, Айер, Хенриксен (Норманн, 81), Сельнес (Йонсен, 67), Йохансен (Серлот, 46), Эдегор, Берге, Кинг.

Предупреждения: Бензар, 43. Нистор, 80.

Судья: Мэдден (Шотландия).

15 октября. Бухарест. Стадион «Национальный».