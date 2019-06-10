Испания – Швеция: Классон выйдет в старте гостей

Сборные Испании и Швеции объявили стартовые составы на матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020, информирует официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет в Мадриде, начало – в 21.45 (мск).
В составе сборной Швеции с первых минут встречу начнет полузащитник "Краснодара" Виктор Классон.
Стартовый состав Испании: Аррисабалага – Карвахаль, Мартинес, Рамос, Альба – Бускетс, Руис, Парехо – Иско, Родриго, Асенсио.
Стартовый состав Швеции: Ульсен – Лустиг, Хеландер, Янссон, Аугустинссон – Квайсон, Ларссон, Экдаль, Классон – Берг, Форсберг.
🇪🇸 Rodrigo, Isco & Asensio in attack for Spain— UEFA Nations League (@UEFAEURO) 10 июня 2019 г.
🇸🇪 Sweden are unbeaten in 7 games#EURO2020 pic.twitter.com/leW54htmSn
Испания – Швеция: онлайн-трансляция на сайте "СЭ".
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
Дополнительная информация
https://ru.uefa.com/european-qualifiers/season=2020/matches/round=2001086/match=2026149/index.html