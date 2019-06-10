20:45 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Испания – Швеция: Классон выйдет в старте гостей

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Сборные Испании и Швеции объявили стартовые составы на матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020, информирует официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет в Мадриде, начало – в 21.45 (мск).

В составе сборной Швеции с первых минут встречу начнет полузащитник "Краснодара" Виктор Классон.

Стартовый состав Испании: Аррисабалага – Карвахаль, Мартинес, Рамос, Альба – Бускетс, Руис, Парехо – Иско, Родриго, Асенсио.

Стартовый состав Швеции: Ульсен – Лустиг, Хеландер, Янссон, Аугустинссон – Квайсон, Ларссон, Экдаль, Классон – Берг, Форсберг.

 

Испания – Швеция: онлайн-трансляция на сайте "СЭ".

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира    

Испания - Швеция

 

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/european-qualifiers/season=2020/matches/round=2001086/match=2026149/index.html

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