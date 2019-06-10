Испания разгромила Швецию, у Классона подозрение на "кресты"

Испания разгромила Швецию в матче отборочного турнира Евро-2020 - 3:0. Счет открыл с пенальти капитан команды Серхио Рамос, для которого игра стала 165-й за национальную команду. Он отстает от рекордсмена Икера Касильяса на 2 матча.
В стартовом составе шведов вышел форвард "Краснодара" Виктор Классон, который был заменен на 27-й минуте. У футболиста подозрение на травму крестообразных связок.
Испания возглавляет группу F с четырьмя победами в четырех играх. Шведы идут вторыми с 7 очками. Их догнала Румыния, разгромившая Мальту - 4:0. За румынов сыграл Йонуц Неделчару из "Уфы".
Еще в одной встрече группы Норвегия одолела Фарерские острова - 2:0.
Чемпионат Европы
Отборочный турнир
Группа F
Испания - Швеция - 3:0 (0:0)
Голы: Серхио Рамос, 64 - с пенальти (1:0). Мората, 85 - с пенальти (2:0). Оярсабаль, 87 (3:0).
Испания: Аррисабалага, Карвахаль, Серхио Рамос, Иньиго Мартинес (Льоренте, 88), Жорди Альба, Парехо, Бускетс, Руис, Асенсио (Мората, 65), Родриго (Оярсабаль, 72), Иско.
Швеция: Ольсен, Лустиг, Хеландер, Янссон, Аугустинссон, Классон (Юханссон, 27), Ларссон (Исак, 82), Экдаль (Олссон, 86), Форсберг, Куэйсон, Берг.
Предупреждение: Жорди Альба, 24.
Судья: Коллам (Шотландия).
10 июня. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".
Фарерские острова - Норвегия - 0:2 (0:0)
Голы: Йонсен, 49 (0:1). Йонсен, 83 (0:2).
Фарерские острова: Гестссон, Грегерсен, Бальдвинссон, Фере, Р.Йоенсен (Ватнсдаль, 84), Давидсен, Ватнхамар (Фредериксберг, 69), Ханссон, Хендрикссон Ольсен, Ольсен (Йоханнесен, 89), Ролантссон.
Норвегия: А.Хансен, Эльабделлауи, Алеесами, Айер, Нордтвейт, Хенриксен (Йохансен, 72), Сельнес (Мидтсье, 81), Эдегор, Берге, Т.Эль-Юнусси (Камара, 58), Йонсен.
Предупреждения: Бальдвинссон, 61. Ролантссон, 88.
Судья: Румшас (Литва).
10 июня. Торсхавн. Стадион "Torsvollur".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2020/qualify/groups/