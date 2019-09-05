Испания победила Румынию, Швеция разгромила Фарерские острова

Сборная Испании в матче отборочного турнира Евро-2020 группы F благодаря голам Серхио Рамоса и Пако Алькасера обыграла команду Румынии — 2:1.

В еще одном матче сборная Швеции разгромила команду Фарерских островов — 4:0. Дубль оформил Александер Исак, также отличились Виктор Линделеф и Робин Куайсон.

В параллельной встрече Норвегия обыграла Мальту — 2:0.

Сборная Испании с 15 очками возглавляет турнирную таблицу группы, Швеция (10) — вторая, Норвегия (8) — третья.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа F

Румыния — Испания — 1:2 (0:1)

Голы: Серхио Рамос, 29 — с пенальти (0:1). Пако Алькасер, 47 (0:2). Андоне, 59 (1:2).

Румыния: Тэтэрушану, Бензар, Неделчару, Кирикеш, Григоре, Тошка, Марин, Станчу (Хаджи, 63), Дяк (Максим, 71), Пушкаш, Кешеру (Андоне, 56).

Испания: Аррисабалага, Хесус Навас, Льоренте, Серхио Рамос, Жорди Альба, Бускетс, Руис, Сауль, Родриго (Оярсабаль, 71), Пако Алькасер (Эрмосо, 84), Себальос (Сарабия, 76).

Предупреждения: Серхио Рамос, 29. Марин, 31. Сауль, 76. Аррисабалага, 90+2.

Удаление: Льоренте, 79.

Судья: Айтекин (Германия).

5 сентября. Бухарест. Стадион «Национальный».

Фарерские острова — Швеция — 0:4 (0:4)

Голы: Исак, 12 (0:1). Исак, 15 (0:2). Линделеф, 23 (0:3). Куэйсон, 41 (0:4).

Фарерские острова: Нильсен, Грегерсен, Бальдвинссон, Р.Йоенсен (Ватнсдаль, 46), Давидсен, Аскхам, Ватнхамар, Ханссон, Хендрикссон Ольсен (М.Ольсен, 76), Фредериксберг (Бьярталид, 63), Эдмундссон.

Швеция: Р.Ольсен, Гранквист, Лустиг (Крафт, 46), Бенгтссон, Линделеф, Ларссон (Дурмаз, 73), Экдаль (Свенссон, 63), Куэйсон, Олссон, Берг, Исак.

Предупреждение: Грегерсен, 28.

Судья: Мартинш (Португалия).

5 сентября. Торсхавн. Стадион «Торсволлур».

Норвегия — Мальта — 2:0 (2:0)

Голы: Берге, 34 (1:0). Кинг, 45+1 — с пенальти (2:0).

Норвегия: Ярстейн, Ховланд, Эль-Абделлауи, Алеесами, Нордтвейт, Сельнес, Йохансен (Норманн, 76), Эдегор, Берге, Кинг (Йонсен, 58), Холанд (Эль-Юнусси, 66).

Мальта: Бонелло, Аджус, Борг, Фенек (Фарруджа, 64), Р.Мускат, З.Мускат (Апап, 20), Велла, Греч (Эффьонг, 77), Нвоко, Мбонг, Карболан.

Предупреждения: Кинг, 32. Нвоко, 45.

Судья: Мунтян (Молдавия).

5 сентября. Осло. Стадион «Ullevaal».