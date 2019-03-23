Испания - Норвегия: составы команд. Эдегор из команды Слуцкого - в стартовом составе гостей

Стали известны составы Испании и Норвегии на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020. За скандинавов с первых минут на поле выйдет Мартин Эдегор. Хабвек защищает цвета "Витесса", который возглавляет Леонид Слуцкий.

Испания: де Хеа - Навас, Рамос, Иньиго Мартинес, Альба - Парехо, Бускетс, Себальос - Родриго, Мората, Асенсио.

Запасные - Аррисабалага, Пау Лопес, Серхи Гомес, Гайя, Сауль Ньигес, Канальес, Эромосо, Бернат, Родри, Мата, Муньяин, Серхи Роберто.

Норвегия: Ярстейн - Эль-Абделлауи, Нордтвейт, Айер, Алеесами - Эдегор, Хенриксен, Сельнес, Йохансен - Кинг, Т. Эль-Юнусси.

Запасные - Бротвейт, Гритебаст, Ховланд, Ростед, Сорлот, М. Эль-Юнусси, Фоссум, Дэли, Свенссон, Линнес, Йонсен, Камара.

Испания - Норвегия: отборочный турнир чемпионата Европы, 23 марта 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.45 (время московское)