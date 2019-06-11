Исландия победила Турцию после скандала со щеткой, Рагнар Сигурдссон сделал дубль

Сборная Исландии одержала победу над Турцией в отборочном турнире Евро-2020 – 2:1. Дубль оформил защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон. Игру предварял громкий скандал, произошедший в аэропорту Рейкьявика. Турист из Бельгии смешался с толпой журналистов, бравших интервью у капитана турок Эмре Белезоглу. Он протянул щетку для мытья посуды, имитируя микрофон. Поведение туриста оскорбило турецких фанатов, об инциденте высказался даже пресс-секретарь президента страны Реджепа Эрдогана.

В другой игре группы H Франция разгромила Андорру 4:0 и вышла в лидеры группы. Счет открыл 20-летний Кильян Мбаппе, для которого гол стал сотым в 180 матчах профессиональной карьеры.

Еще в одной встрече Албания одолела Молдавию – 2:0. За молдаван на поле появились Кэтэлин Карп ("Уфа"), Евгений Чеботару ("Сибирь"), Алексей Кошелев (экс-"Кубань"), Александр Антонюк (экс-"Рубин"), Игорь Армаш (экс-"Кубань" и "Анжи"), Александр Суворов (экс-"Мордовия").

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа H

Исландия – Турция – 2:1 (2:1)

Голы: Р.Сигурдссон, 21 (1:0). Р.Сигурдссон, 32 (2:0). Дукурхан Токез, 40 (2:1).

Исландия: Халльдоурссон, Ауднасон, Р.Сигурдссон, Скуласон (Магнуссон, 69), Херманнссон, Халльфредссон, Бьяднасон, Гюннарссон, Й.Гвюдмундссон (Траустасон, 80), Г.Сигурдссон, Бедварссон (Сигтоурссон, 64).

Турция: Гюнок, Хасан Али, Каан Айхан, Зеки Челик, Мерих Демирал, Озан, Хакан Чалханоглу, Ирфан Кахведжи (Абдюлкадир Омюр, 63), Дукурхан Токез (Гювен Ялчын, 85), Бурак Йылмаз, Кенан Караман (Юсуф Языджи, 46).

Предупреждения: Халльфредссон, 18. Дукурхан Токез, 23. Бурак Йылмаз, 52. Каан Айхан, 55. Зеки Челик, 56. Бьяднасон, 72.

Судья: Марчиняк (Польша).

11 июня. Рейкьявик. Стадион "Laugardalsvollur".

Албания – Молдавия – 2:0 (0:0)

Голы: Чикалеши, 66 (1:0). Рамадани, 90+3 (2:0).

Албания: Бериша, Маврай, Хюсай, Весели, Исмайли, Каче (Кесе, 84), Абраши, Леньяни (Роши, 57), Рамадани, Садику (Чикалеши, 57), Узуни.

Молдавия: Кошелев, Армаш, Жардан (Граур, 76), Карп, Рябчук, Эфрос, Суворов (Кочук, 74), Чеботару, Антонюк, Гынсарь, Дамашкан (Санду, 70).

Предупреждения: Армаш, 57. Карп, 76. Рамадани, 90+3.

Судья: Невалайнен (Финляндия).

11 июня. Эльбасан. Стадион "Elbasan (Ruzhdi Bizhuta)".

Андорра – Франция – 0:4 (0:3)

Голы: Мбаппе, 11 (0:1). Бен Йеддер, 30 (0:2). Товен, 45+1 (0:3). Зума, 60 (0:4).

Андорра: Гомес, Лима, Валес, Сан Николас, Х.Рубио, Лловера, Сервос (Родригес, 81), Виейра, Ребес, Алаэс (Хули Санчес, 85), Мартинес (Х.Г.Рубио, 58).

Франция: Ллорис, Зума, Дюбуа, Лангле, Менди, Погба, Ндомбеле (Сиссоко, 64), Гризманн, Бен Йеддер (Жиру, 73), Товен (Лемар, 81), Мбаппе.

Предупреждения: Х.Рубио, 12. Зума, 77. Погба, 81.

Судья: Йович (Хорватия).

11 июня. Андорра-ла-Велья. Стадион "Estadi Nacional".