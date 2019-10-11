Исландия — Франция: Жиру забил 37-й гол за сборную. До Платини — 4 мяча
23:14
Нападающий сборной Франции Оливье Жиру открыл счет в матче отборочного турнира Евро-2020 против Исландии. Форвард во втором тайме реализовал пенальти. Для него это 37-й мяч за национальную команду.
По этому показателю Жиру занимает третье место в истории сборной Франции. Лидирует Тьерри Анри (51), вторым идет Мишель Платини (41).
Жиру проводит 94-ю игру за национальную команду. Это десятый результат в истории французской сборной.