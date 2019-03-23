Ирландия с минимальным счетом одолела Гибралтар, Швеция победила Румынию благодаря голу Классона

Сборная Ирландии обыграла Гибралтар в матче отборочного турнира чемпионата Европы - 1:0.

В группе F Швеция взяла верх над Румынией - 2:1. Победный мяч провел хавбек "Краснодара" Виктор Классон. За скандинавов 90 минут отыграл бывший защитник кубанцев Андреас Гранквист.

В другой встрече группы F Мальта вырвала победу над Фарерами.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа D

Гибралтар - Ирландия - 0:1 (0:0)

Гол: Хендрик, 49.

Гибралтар: Голдвин, Дж.Чиполина, Р.Чиполина, Саджент, Маскаренас-Оливеро, Аннесли (Пристли, 64), Бардон, Уокер, Э.Эрнандес (Понс, 77), Кашаро, Де Барр.

Ирландия: Рэндолф, Стивенс, Коулман, Даффи, Доэрти (Брэйди, 56), Кио, Макклин, Хендрик, Хурихэйн, Макголдрик, Магуайр (Артер, 72).

Предупреждения: Кашаро, 41. Макклин, 45. Стивенс, 67. Де Барр, 90+2.

Судья: Папапетру (Греция).

23 марта. Гибралтар. Стадион "Victoria Stadium".

Группа F

Швеция - Румыния - 2:1 (2:0)

Голы: Куэйсон, 33 (1:0). Классон, 40 (2:0). Кешеру, 58 (2:1).

Швеция: Ольсен, Гранквист, Лустиг (Крафт, 24), Хеландер, Аугустинссон, Себ.Ларссон, Классон, Куэйсон (Исак, 88), Форсберг (Свенссон, 68), Олссон, Берг.

Румыния: Тэтэрушану, Сэпунару, Григоре, Маня, Кипчу, Станчу, Митрицэ (Кешеру, 46), Марин, Банку, Бэлуцэ (Иван, 78), Пушкаш (Хаджи, 64).

Предупреждения: Григоре, 72. Хаджи, 79. Сэпунару, 82. Свенссон, 90+3. Себ.Ларссон, 90+4.

Судья: Оливер (Англия).

23 марта. Стокгольм. Стадион "Френдс Арена".

Мальта - Фарерские острова - 2:1 (1:0)

Голы: Нвоко, 13 (1:0). Борг, 77 - с пенальти (2:0). Томсен, 90+8 (2:1).

Нереализованный пенальти: Хендрикссон Ольсен, 64 (вратарь).

Мальта: Бонелло, Каруана, Аджус, Борг, Фенек, Р.Мускат (Минтофф, 84), Гийомье, Мифсуд (Зерафа, 71), Нвоко, Мбонг, Карболан (З.Мускат, 63).

Фарерские острова: Нильсен, Грегерсен, Бальдвинссон (Фредериксберг, 79), Фере, Йоенсен (Ольсен, 72), Давидсен, Ватнхамар (Бартальстову, 68), Ханссон, Хендрикссон Ольсен, Ролантссон, Томсен.

Предупреждения: Йоенсен, 33. Нвоко, 37. Борг, 61. Бартальстову, 86. Бонелло, 90+8. Ханссон, 90+9. Ролантссон, 90+9.

Удаление: Аджус, 62.

Судья: Тораринссон (Исландия).

23 марта. Та Кали. Стадион "Ta' Qali National Stadium".

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