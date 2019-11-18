Ирландия и Дания назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч отборочного турнира Евро-2020 Ирландия — Дания.

Ирландия: Рэндолф, Догерти, Даффи, Эган, Стивенс, Браун, Уилан, Хендрик, Хурихейн, Макклин, Макголдрик.

Дания: Шмайхель, Дальсгор, Йоргенсен, Кьер, Стрюгер-Ларсен, Шене, Брейтвейт, Эриксен, Дилейни, Поульсен, Корнелиус.

Матч начнется в 21.45 по московскому времени.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира