Ионов и Оздоев - в старте сборной России на матч с Казахстаном

Сборная России объявила состав на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020. С первых минут встречу начнет нападающий Алексей Ионов и полузащитник Магомед Оздоев.

Состав России: Гильерме - Кудряшов, Джикия, Семенов, Фернандес - Черышев, Оздоев, Ахметов, Газинский, Ионов - Дзюба.

Запасные: Лунев, Шунин, Щенников, Беляев, Набабкин, Игнатьев, Жирков, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Смолов, Чалов.

Напомним, в первом матче сборная России проиграла Бельгии (1:3). Национальная команда занимает 4-е место в группе I.

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Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира