«Интересный первый тайм». Сборная Бельгии — об игре с Россией
20:59
Сборная Бельгии оценила первый тайм гостевого матча отборочного турнира Евро-2020 против России. Братья Торган Азар и Эден Азар забили три безответных мяча в ворота россиян.
«Вечеринка братьев Азар продолжается», «это был интересный первый тайм», — такие посты появились в Twitter бельгийцев.
The Hazard Party continues! #RUSBEL #COMEONBELGIUM ?? #EURO2020 pic.twitter.com/7GfLQDOHBR— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 16, 2019
? Well, that was an interesting first half ? #RUSBEL #COMEONBELGIUM ?? #EURO2020 pic.twitter.com/pypzu1fE0s— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 16, 2019
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