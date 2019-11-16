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«Интересный первый тайм». Сборная Бельгии — об игре с Россией

20:59
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Сборная Бельгии оценила первый тайм гостевого матча отборочного турнира Евро-2020 против России. Братья Торган Азар и Эден Азар забили три безответных мяча в ворота россиян.

«Вечеринка братьев Азар продолжается», «это был интересный первый тайм», — такие посты появились в Twitter бельгийцев.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
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Россия — Бельгия

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