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Инсинье покинул расположение сборной Италии

11:47
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Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье не поможет сборной Италии в ближайших матчах. Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Италии, 28-летний форвард исключен из заявки команды и покинул ее расположение, поскольку получил травму в игре чемпионата Италии с «Ювентусом» (3:4).

Инсинье заменит в составе итальянской сборной Винченцо Грифо из «Фрайбурга». В ближайших двух матчах Италия сыграет в отборе Евро-2020 с Арменией и Финляндией.

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