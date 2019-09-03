Инсинье покинул расположение сборной Италии

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье не поможет сборной Италии в ближайших матчах. Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Италии, 28-летний форвард исключен из заявки команды и покинул ее расположение, поскольку получил травму в игре чемпионата Италии с «Ювентусом» (3:4).

Инсинье заменит в составе итальянской сборной Винченцо Грифо из «Фрайбурга». В ближайших двух матчах Италия сыграет в отборе Евро-2020 с Арменией и Финляндией.