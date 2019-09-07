Инна Жиркова поделилась в соцсетях мистическим фото

Инна Жиркова, жена полузащитника сборной России Юрия Жиркова, выложила в соцсетях фото, где пешеходные полосы виднеются сквозь нее.

— Мы с детками прилетели в Калининград, — написала Жиркова в своем Instagram. — Сегодня дети смогут увидеть папу, поцеловать и поздравить с шикарной игрой. Когда я делала это фото, я думала рассказать вам про то, что мы прилетели на игру и т. д ... Но у меня возник вопрос. Посмотрите на меня и скажите, как это возможно? Я что прозрачная? Через меня видно каждую линию пешехода, как же так? Что за мистика...

Жирковы состоят в браке с 1 февраля 2008 года.