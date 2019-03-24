Ильзат Ахметов: "За меня приехали болеть соотечественники из Киргизии"

Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов прокомментировал победу над Казахстаном (4:0) в отборочном матче чемпионата Европы-2020.

– Нелегкая игра была. Но все, что задумали, все получилось. Хотя забить могли еще больше, – сказал Ахметов.

– Есть какие-то эмоции, которых вы раньше не испытывали?

– Конечно. Я очень рад, что мы победили. Это придаст уверенности.

– Кто-то приезжал из Киргизии, чтобы на вас посмотреть?

– Насколько я знаю, да. Приезжали мои соотечественники. (Александр Рогулев)​

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