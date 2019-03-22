Ильзат Ахметов: "Сборная России поплатилась за большое количество ошибок"

Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против Бельгии (1:3).

– Хотелось дебютировать с победы, но не получилось. Будем восстанавливаться и двигаться дальше. Когда узнал, что буду играть в основе? На предматчевой установке, за пару часов. Конечно, в начале игры было небольшое волнение, но с каждой минутой обретал уверенность.

Мы поплатились за большое количество ошибок. Команда уровня Бельгии наказывает за это. Нашей команде нужно быть внимательнее.

Результат матча Казахстан - Шотландия? Удивился. Но мы знаем, что Казахстан неплохо играет дома, поэтому понимали, что шотландцам легко не будет.

Сборная России встретится с Казахстаном 24 марта. Начало - в 17.00 (по мск).

Ильзат Ахметов рассказал о своем дебюте, о матче с Бельгией и о предстоящем поединке против Казахстана 📹 pic.twitter.com/Guy43M1F4z – Сборная России (@TeamRussia) 22 марта 2019 г.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира