13:16 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Ильзат Ахметов: "Сборная России поплатилась за большое количество ошибок"

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Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против Бельгии (1:3).

– Хотелось дебютировать с победы, но не получилось. Будем восстанавливаться и двигаться дальше. Когда узнал, что буду играть в основе? На предматчевой установке, за пару часов. Конечно, в начале игры было небольшое волнение, но с каждой минутой обретал уверенность. 

Мы поплатились за большое количество ошибок. Команда уровня Бельгии наказывает за это. Нашей команде нужно быть внимательнее.

Результат матча Казахстан - Шотландия? Удивился. Но мы знаем, что Казахстан неплохо играет дома, поэтому понимали, что шотландцам легко не будет.

Сборная России встретится с Казахстаном 24 марта. Начало - в 17.00 (по мск).

 

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