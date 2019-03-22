00:56 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Ильзат Ахметов: "Нужно стремиться играть на уровне Бельгии"

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Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов после гостевого матча отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией (1:3) на старте цикла оценил силу первой команды рейтинга ФИФА. При этом дебютант национальной команды отдельно ответил на вопрос об авторе дубля Эдене Азаре.

– Когда играешь против лучших команд мира, уровень виден. Нужно стремиться играть на таком же, – сказал Ахметов во флеш-интервью. – И нужно не допускать ошибок. За них нас наказали сегодня.

Было задание контролировать мяч, идти в прессинг, поднимать голову. Были куски хорошие, были – не очень.

Эден Азар – конечно, большой игрок. Ему тяжело противостоять. У него большая скорость. И с ним тяжело.

Бельгия – Россия: онлайн-трансляция матча

Бельгия - Россия

 

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