Игроком сборной Косово после матча с Англией заинтересовался «МЮ»

Нападающий «Фенербахче» Ведат Муричи попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», утверждает Fanatik. Представители «МЮ» сегодня посетят матч чемпионата Турции, в котором «Фенербахче» встретится с «Аланьяспором».

10 сентября Муричи отличился в составе сборной Косово против Англии в матче отборочного турнира Евро-2020 (3:5). В нынешнем чемпионате Турции он провел три матча и забил два гола.

В «Фенербахче» Мурики перешел этим летом из «Ризеспора».