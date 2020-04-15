Игроки сборной Португалии пожертвовали призовые за Евро-2020. Инициатива шла от Роналду

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва рассказал, что игроки национальной команды в условиях пандемии коронавируса решили отказаться от части доходов. Игроки пожертвовали свои бонусы за квалификацию на чемпионат Европы-2020.

Капитан команды Криштиану Роналду призвал остальных через группу WhatsApp сделать пожертвование. Игроки остановились на сумме в 50%.

Ранее Роналду выделил 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом в своей стране, разделив деньги между двумя больницами в Лиссабоне и Порту.