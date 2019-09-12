Игроки сборной Англии в случае расистских оскорблений могут уйти с поля

Сборная Англии может демонстративно уйти с поля, если в следующий раз фанаты начнут оскорблять игроков по расовому признаку, сообщает The Sun. В Футбольной ассоциации Англии обеспокоены будущей поездкой в Болгарию и поддержат футболистов, если они уйдут в подтрибунное помещение.

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг подвергся расистским оскорблениям по ходу домашнего матча отборочного турнира Евро-2020 против Болгарии (4:0).Стюард стадиона «Уэмбли» услышал, как один из болельщиков оскорбляет 24-летнего форварда на расовой почве, после чего передал фаната полиции. Впоследствии его арестовали.