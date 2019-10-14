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Игроки сборной Англии тренируются с резиновой курицей. Саутгейт доволен

18:29
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В сети появилась видеозапись с тренировки сборной Англии перед матчем отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Болгарии. Игроки команды Гарета Саутгейта пасовались резиновой курицей желтого цвета.

Встреча Болгария — Англия пройдет сегодня, 14 октября, в Софии, начало — в 21.45 (мск).

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Болгария — Англия

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