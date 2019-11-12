Игрокам сборной Англии запретили общаться с прессой после конфликта Стерлинга и Гомеса

Игрокам сборной Англии запретили общаться с прессой после инцидента на тренировке команды. Такое решение было принято футбольной ассоциацией перед матчем отборочного турнира Евро-2020 против Черногории.

Напомним, что конфликт произошел между полузащитником «Манчестер Сити» Рахимом Стерлингом и защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом на тренировке сборной. Игрок «Сити» предъявил сборнику за матч чемпионата Англии, в котором его команда проиграла со счетом 1:3. После фразы: «Ты теперь крутой, да?», он схватил Гомеса за горло и игроков пришлось разнимать. Позже было объявлено об отстранении Стерлинга от ближайшего матча.

Стерлинга отстранили от состава сборной Англии. Он поругался с Гомесом из-за матча «Ливерпуль» — «Ман Сити»