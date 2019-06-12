Игорь Шалимов: "У сборной России не было рвения забить второй мяч Кипру"

Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов считает, что сборная России не спешила забивать второй гол Кипру в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:0). Единственный забитый мяч на счету Алексея Ионова.

– Два разных тайма, в первом наша сборная владела инициативой, мячом, играла по схеме 4-3-3, атаковала в основном левым флангом, создала моменты, забила два гола вне игры, третий забила – одни и те же комбинации были, три игрока: Антон Миранчук, Федор Кудряшов и Александр Головин, правым флангом атаковали меньше, – цитирует ТАСС Шалимова. – Второй тайм был более открытым, не знаю, с чем это связано, не думаю, что наша команда это специально сделала, но все равно было много возможностей выйти в контратаку, создать моменты и забить гол. Понятно, что уверенность была, вряд ли кто-то думал, что Кипр может сравнять, но все-таки всегда бывают стандарты и какие-то ошибки, поэтому было бы спокойнее, если бы второй гол забили. Но все равно уверенность была, что наши выиграют, и самое главное – это три очка.

Надо было забить первый гол, потом команда просто доигрывала матч. Я думаю, что там не было такого рвения забить второй мяч. Было желание и понимание, как довести игру до победы даже при минимальном счете. Важны были три очка, это последняя игра в сезоне, было тяжело психологически находиться на сборах

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира