Хендерсон признан лучшим игроком сборной Англии в 2019 году

Лучшим футболистом сборной Англии в 2019 году был признан полузащитник команды Джордан Хендерсон. Об этом сообщает сайт Футбольной ассоциации Англии.

Победитель был выбран по результатам голосования болельщиков. Второе место в голосовании занял Рахим Стерлинг, третьим стал Харри Кейн.

Вместе с командой Хендерсон в прошлом году сыграл в финальном турнире Лиги наций и вышел в финальную часть Евро-2020. 29-летний игрок «Ливерпуля» в прошедшем сезоне провел семь матчей за сборную и сделал один результативный пас.