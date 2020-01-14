Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Хендерсон принан лучшим игроком сборной Англии в 2019 году

20:12
Теги:

Лучшим футболистом сборной Англии в 2019 году был признан полузащитник команды Джордан Хендерсон. Об этом сообщает сайт Футбольной ассоциации Англии.

Победитель был выбран по результатам голосования болельщиков. Второе место в голосовании занял Рахим Стерлинг, третьим стал Харри Кейн.

Вместе с командой Хендерсон в прошлом году сыграл в финальном турнире Лиги наций и вышел в финальную часть Евро-2020. 29-летний игрок «Ливерпуля» в прошедшем сезоне провел семь матчей за сборную и сделал один результативный пас.

Чемпионат Европы: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир