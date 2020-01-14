Хендерсон принан лучшим игроком сборной Англии в 2019 году
20:12
Лучшим футболистом сборной Англии в 2019 году был признан полузащитник команды Джордан Хендерсон. Об этом сообщает сайт Футбольной ассоциации Англии.
Introducing your @bt_uk England Men's Player of the Year... ?— England (@England) January 14, 2020
Congratulations, @JHenderson! ?https://t.co/617sbaro1q
Победитель был выбран по результатам голосования болельщиков. Второе место в голосовании занял Рахим Стерлинг, третьим стал Харри Кейн.
Вместе с командой Хендерсон в прошлом году сыграл в финальном турнире Лиги наций и вышел в финальную часть Евро-2020. 29-летний игрок «Ливерпуля» в прошедшем сезоне провел семь матчей за сборную и сделал один результативный пас.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...