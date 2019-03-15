Хайме Мата и Серхио Каналес впервые вызваны в сборную Испании

Тренерский штаб сборной Испании во главе с Луисом Энрике объявил состав на первые матчи отборочного турнира Евро-2020. 23 марта Испания сыграет с Норвегией, 26-го - с Мальтой.

Всего в списке 23 футболиста:

Вратари: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англия), Кепа Аррисабалага ("Челси", Англия), Пау Лопес ("Бетис");

Защитники: Серхио Рамос ("Реал"), Жорди Альба, Серхи Роберто (оба - "Барселона"), Иньиго Мартинес ("Атлетик"), Марио Эрмосо ("Эспаньол"), Хесус Навас, Серхи Гомес (оба - "Севилья"); Хосе Гайя ("Валенсия"), Хуан Бернат ("ПСЖ", Франция);

Полузащитники: Сердхио Бускетс ("Барселона"), Родри ("Атлетико"), Дани Себальос, Марко Асенсио (оба - "Реал"), Фабиан Руис ("Наполи", Италия), Дани Парехо ("Валенсия"), Серхио Каналес ("Бетис");

Нападающие: Родриго ("Валенсия"), Альваро Мората ("Атлетико"), Икер Муниаин ("Атлетик"), Хайме Мата ("Хетафе").