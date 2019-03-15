Хайме Мата и Серхио Каналес впервые вызваны в сборную Испании

Тренерский штаб сборной Испании во главе с Луисом Энрике объявил состав на первые матчи отборочного турнира Евро-2020. 23 марта Испания сыграет с Норвегией, 26-го - с Мальтой.
Всего в списке 23 футболиста:
Вратари: Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англия), Кепа Аррисабалага ("Челси", Англия), Пау Лопес ("Бетис");
Защитники: Серхио Рамос ("Реал"), Жорди Альба, Серхи Роберто (оба - "Барселона"), Иньиго Мартинес ("Атлетик"), Марио Эрмосо ("Эспаньол"), Хесус Навас, Серхи Гомес (оба - "Севилья"); Хосе Гайя ("Валенсия"), Хуан Бернат ("ПСЖ", Франция);
Полузащитники: Сердхио Бускетс ("Барселона"), Родри ("Атлетико"), Дани Себальос, Марко Асенсио (оба - "Реал"), Фабиан Руис ("Наполи", Италия), Дани Парехо ("Валенсия"), Серхио Каналес ("Бетис");
Нападающие: Родриго ("Валенсия"), Альваро Мората ("Атлетико"), Икер Муниаин ("Атлетик"), Хайме Мата ("Хетафе").
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Челси
- Манчестер Юнайтед
- Атлетико
- Севилья
- Атлетик
- Валенсия (футбол)
- Наполи
- Эспаньол
- сборная Норвегии (Футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Серхио Бускетс
- Хесус Навас
- Серхио Рамос
- Сборная Мальты
- Хетафе
- Бетис
- Давид Де Хеа
- Луис Энрике
- Икер Муниаин
- Жорди Альба
- Серхио Каналес
- Альваро Мората
- Серхи Роберто
- Марко Асенсио
- Даниэль Парехо
- Иньиго Мартинес
- Кепа Аррисабалага
- Хосе Гайя
- Дани Себальос