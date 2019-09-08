Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Харри Кейн: «В сборной Англии много взрывных игроков»

07:01
Теги:

Нападающий сборной Англии Харри Кейн надеется, что команда продолжит победную серию в игре с Косово. В субботу англичане разгромили Болгарию (4:0).

— В перерыве сказали, что нам нужно попытаться выйти и забить быстрый гол, что мы и сделали, — цитирует пресс-служба УЕФА Кейна. — Добыли хороший результат и надеемся закрепить его во вторник. Мы много работали в течение недели. Пенальти? В нашей команде много взрывных игроков, поэтому мы всегда будем зарабатывать фолы.

Англия — Болгария

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир