Капитан сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгром Черногории (7:0) в отборочном турнире Евро-2020. Игра стала тысячной в истории национальной команды.

— Мы проиграли один матч в группе и отреагировали очень хорошо, — цитирует официальный официальный сайт УЕФА Кейна. — Мы выполнили свою работу и хотели устроить шоу в нашей тысячной игре. С пятью голами в первом тайме, думаю, мы это сделали.

Перед игрой мы говорили, что хотим забить много голов и успешно пройти квалификацию. Мы определенно сделали это: 5:0 к перерыву — мы не могли просить ничего лучше. Мы сохранили ворота в неприкосновенности, забили еще пару мячей это было идеальное выступление для тысячной игры.