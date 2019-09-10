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Хальстенберг считает, что его гол облегчил задачу сборной Германии

08:01
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Защитник сборной Германии Марсель Хальстенберг — о матче со сборной Северной Ирландии (2:0) в отборочном турнире Евро-2020. Он забил первый мяч в этой игре. Второй гол в активе Сержа Гнабри.

— Это была тяжелая игра. Мой гол немного облегчил задачу, — цитирует Хальстенберга официальная группа сборной Германии Вконтакте. — К счастью, в конце мы смогли забить второй гол и победить.

Северная Ирландия — Германия

Дополнительная информация

https://vk.com/dfb_team

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