Полузащитник «Милана» и сборной Турции Хакан Чалханоглу рассказал о военных приветствиях игроков национальной команды во время матчей.

— Это было просто приветствие для наших военных, — цитирует Чалханоглу Sport Bild. — Футболисты не любят говорить о политике. Хотели мотивировать наших солдат вернуться домой здоровыми. Это никоим образом не был политическим жестом или провокацией.

Мы все за мир, поэтому мне жаль, что мы, турецкие игроки, сейчас представлены в плохом свете.