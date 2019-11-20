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Хакан Чалханоглу — о военных приветствиях сборной Турции: «Хотели мотивировать наших солдат вернуться домой здоровыми»

18:45
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Полузащитник «Милана» и сборной Турции Хакан Чалханоглу рассказал о военных приветствиях игроков национальной команды во время матчей.

— Это было просто приветствие для наших военных, — цитирует Чалханоглу Sport Bild. — Футболисты не любят говорить о политике. Хотели мотивировать наших солдат вернуться домой здоровыми. Это никоим образом не был политическим жестом или провокацией.

Мы все за мир, поэтому мне жаль, что мы, турецкие игроки, сейчас представлены в плохом свете.

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