Хакан Чалханоглу — о военных приветствиях сборной Турции: «Хотели мотивировать наших солдат вернуться домой здоровыми»
18:45
Полузащитник «Милана» и сборной Турции Хакан Чалханоглу рассказал о военных приветствиях игроков национальной команды во время матчей.
— Это было просто приветствие для наших военных, — цитирует Чалханоглу Sport Bild. — Футболисты не любят говорить о политике. Хотели мотивировать наших солдат вернуться домой здоровыми. Это никоим образом не был политическим жестом или провокацией.
Мы все за мир, поэтому мне жаль, что мы, турецкие игроки, сейчас представлены в плохом свете.
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