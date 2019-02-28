Гюнеш возглавит сборную Турции с лета

Новым главным тренером сборной Турции назначен Шенол Гюнеш, сообщает официальный сайт турецкой федерации футбола. Гюнеш, работающий с "Бешикташем", сменил у руля национальной команды Мирчу Луческу. Он приступит к работе в сборной с 1 июня, когда завершится чемпионат Турции.

Гюнеш возглавлял сборную Турции с 2000 по 2004 год, с ней занял третье место на чемпионате мира 2002 года. С "Бешикташем" 66-летний специалист работает с 2015 года.

Луческу возглавлял сборную Турции с 2017 года, в 17 матчах под его руководством турки одержали четыре победы при семи поражениях и шести ничьих.