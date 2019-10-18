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Гюльбудагянц покинул пост главного тренера сборной Армении

12:25

Главный тренер сборной Армении Армен Гюльбудагянц покинул свой пост после неудачного выступления команды в отборочном турнире чемпионата Европы-2020, информирует сайт федерации футбола страны. Специалист возглавлял сборную Армении с октября 2018 года.

— Я был главным тренером сборной Армении в течение года. Были моменты радости и грусти во время выступления команды. Отборочный раунд еще не закончился, но я принял трудное решение уйти с поста главного тренера команды, поскольку не смог оправдать надежд армянских болельщиков вывести команду в финал чемпионата Европы, — отметил Гюльбудагянц.

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