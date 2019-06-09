Гутор отметил, что у Белоруссии были моменты в матче с Германией

Голкипер сборной Белоруссии Александр Гутор - о матче со сборной Германии (0:2) в отборочном турнире Евро-2020.

- Волнительно не было, уже были матчи такого накала. Ничего нового не увидел. Говорите, я сделал несколько хороших сэйвов? Спасибо, что одобрили. Но было два момента, в которых не смог выручить, и команда проиграла, - цитирует вратаря "Прессбол". - Германия — гранд мирового футбола. У них идет перестройка, но в команде все равно игроки хорошего уровня. Был ли шанс зацепиться? У нас были моменты, но в играх с такими соперниками моменты нужно реализовывать. Сегодня не смогли, будем работать.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира