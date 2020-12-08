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Гусев включил Россию в число трех стран, способных в любой момент принять Евро или ЧМ

22:12
Виктор Гусев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Виктор Гусев. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Известный комментатор Виктор Гусев назвал три страны, которые готовы в любой момент оперативно подготовиться к крупному турниру. По его мнению, в их число входит и Россия.

— Я считаю, что прямо сейчас есть три страны, которым можно за месяц до Евро или чемпионата мира сказать: «Мы вам отдаем турнир». И они все прекрасно проведут. Это Россия, Англия и Германия, — цитирует Гусева портал Евро-2020 в Санкт-Петербурге. — В них все уже готово, они за месяц последние штрихи нанесут — и все. Говорят, сейчас рассматривается вариант, чтобы в экстренном случае полностью отдать России Евро. Думаю, в этом случае мы к нему спокойно будем готовы и проведем.

Ранее в СМИ появилась информация, что чемпионат Европы в 2021 году из-за пандемии могут провести в одной стране. Россия, проводившая ЧМ-2018, называется главным кандидатом.

Дополнительная информация:

https://welcome2020.ru/tournament/gusev/

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