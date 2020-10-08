Грузия обыграла Белоруссию и вышла в финал квалификации Евро-2020

Сборная Грузии в полуфинале квалификации чемпионата Европы-2020 обыграла Белоруссию со счетом 1:0.

Единственный гол с пенальти на счету форварда Торнике Окриашвили, который выступал за «Краснодар».

Таким образом, Грузия вышла в финал квалификации, где за выход на Евро-2020 поспорит с победителем пары Северная Македония — Косово.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Путь D. 1/2 финала

Грузия — Белоруссия — 1:0 (1:0)

Гол: Окриашвили, 7 — с пенальти.

Грузия: Лория, Кашия, Кверквелия, Двали, Какабадзе (Табидзе, 82), Канкава, Квеквескири, Окриашвили (Квилитая, 89), Казаишвили (Шенгелия, 81), Китейшвили (Гвилия, 65), Кварацхелия (Лобжанидзе, 90).

Белоруссия: Хаткевич, Бордачев (Печенин, 73), Мартынович, Наумов, Золотов, Нехайчик, Хачатурян (Маевский, 46), Яблонский (Скавыш, 63), Бахар (Подстрелов, 64), Эбонг, Лисакович (Лаптев, 70).

Предупреждения: Наумов, 33. Квеквескири, 38. Канкава, 53. Казаишвили, 69. Квилитая, 90+4.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

8 октября. Тбилиси. Стадион им. Бориса Пайчадзе.